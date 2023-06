BRATISLAVA – Sestra nášho legendárneho futbalistu Marka Hamšíka po takmer roku priletela so svojimi synmi na Slovensko. Miška Gargano si po príchode z Uruguaja užíva rodinnú pohodu v luxusnej vile svojho brata neďaleko Banskej Bystrice. Odhalila, aké krásy ponúka zvnútra pozemku.

Michaela Gargano žije dlhé roky so svojim manželom Walterom v Uruguaji, ktorého je táto juhoamerická krajina rodiskom. Sestra nášho ikonického futbalistu sa so svojou životnou láskou spoznala v čase, keď Hamšík a rovnako tak aj Gargano pôsobili v SSC Neapol. Momentálne sa tešia z krásnej rodinky. Vychovávajú totiž spolu troch synov.

Ako už bolo spomenuté, atraktívna Miška žije tisícky kilometrov od svojej domoviny.

Na Slovensko chodí len veľmi sporadicky. Väčšinou raz ročne.



Návšteva sestry nášho ikonického futbalistu konečne prišla po dlhých mesiacoch v pondelok, keď so svojimi synmi priletela do Viedne. Na letisko si Garganovcov prišli vyzdvihnúť Renáta Hamšíkova a Ray Hamšík. Následne sa spoločne pobrali do Banskej Bystrice. Dni plné radosti si sexi Miška a jej synovia momentálne užívajú v luxusnej vile Marka Hamšíka. Na Instagrame dokonca odhalila krásy, ktoré táto obrovská rezidencia ponúka.Viac sa dozviete TU