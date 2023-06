BRATISLAVA – Slovenská futbalová reprezentácia odletela dnes poobede na Island, s ktorým odohrajú naši futbalisti dnes večer kvalifikačný zápas na EURO 2024. Na letisku bolo nevídane rušno. Stredobodom pozornosti bol náš hviezdy stredopoliar Marek Hamšík (35), pre ktorého je to definitívne posledný dvojzápas v jeho úspešnej kariére.

Našich futbalových reprezentantov čakajú v priebehu troch dní dva kvalifikačné zápasy na EURO 2024. Prvý odohrajú zverenci trénera Francesca zajtra od 20:45, keď sa predstavia na pôde Islandu a už v utorok ich čaká húževnaté Lichtenštajnsko. Pre náš národný tím to budú veľmi dôležité zápasy z hľadiska postavenia v tabuľke. Zdravotná situácia v slovenskom tíme je však priaznivá. Všetci hráči by mali byť k dispozícii.



Nezvyčajnou situáciou pritom je, že naša reprezentácia odletela na Island iba deň pred výkopom zápasu. Mužstvo totiž po dohode s Európskou futbalovou úniou absolvovalo predzápasový tréning netradične na domácej pôde v Senci a nie v dejisku stretnutia.

Slovenskí Sokoli napokon odleteli z bratislavského letiska do Keflavíku v piatok o 16:00.



Po príchode na letisko Milana Rastistava Štefánika, ktoré bolo nezvyčajne zaplnené vzbudili obrovskú pozornosť. Ľudia si našich reprezentantov natáčali a fotili sa s nimi. Suverénne najväčšiu pozornosť však upútal Marek Hamšík, ktorý sa po spomínanom dvojzápase definitívne rozlúči s kariérou. Nechytali sa na neho ani naši ďalší hviezdni futbalisti Škriniar a Lobotka. Kam sa pohol, tam za ním išli ľudia. VIAC sa dozviete v galérii!