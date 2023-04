Potrpí si na luxus. Futbalový útočník Erling Haaland (22) síce schováva pred svetom priateľku, ale rád ukazuje svoju vášeň k luxusný handrám. S nimi ruka v ruke idú aj hodinky, ktorých hodnota v trezore nórskeho futbalistu sa pohybuje nad milión eur.

Haaland po prestupe z Borussie Dortmund do Manchestru City kraľuje strelcom v Premier League (32 gólov) aj Lige majstrov (12 gólov). Neprilepšil si však len po športovej stránke, ale hlavne po platovej. V City si príde na 425-tisíc eur týždenne, čo mu ročne vynesie viac ako 22 miliónov eur. Dosť peňazí na to, aby sa mohol prezentovať luxusným spôsobom života.

On však radšej zavesí na sociálne siete záber z tréningu, s motorovou pílou v ruke či na traktore. Na niečo si však potrpí – luxusné oblečenie. A vždy ho dopĺňa luxusnými hodinkami. Jeho vášeň pre drahú ozdobu zápästia si už všimli aj výrobcovia a jeden si ho dokonca stihol upísať. „Som hrdý na to, že vám môžem oznámiť partnerstvo so spoločnosťou Breitling,“ otvoril v polovici októbra 2022 Haaland spoluprácu s výrobcom luxusných hodiniek.

Dovtedy si však miesto na jeho ruke našli iné značky. Chválil sa hlavne rolexkami v cenovke od 17-tisíc až po 273-tisíc eur. Miesto si však našli aj hodinky Patek Philippe Nautilus za 127-tisíc, ale vrcholom jeho zbierky sú dva kúsky Audemars Piguet. Jedni Piguet Royal Oak s lososovým ciferníkom ho vyšli na 273-tisíc eur a bolo ich vyrobené len 300 kusov. Druhé Royal Oak Jumbo 'Extra-Thin' majú cenovku vo výške 320-tisíc eur. Mal by si však dať pozor. Hodinky slávnych sa stali obľúbenou korisťou zlodejov. Vedel by o tom rozprávať pilot formuly 1 Charles Leclerc či dokonca aj Marek Hamšík.