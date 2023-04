V sobotu uškrtil súpera, ale teraz sa zo zovretia rúk polície musí dostať on. Český MMA bojovník Karlos Terminátor Vémola (37) si svojou úchylkou k chovu exotických zvierat zavaril až tak, že mu hrozia tri roky basy. Doma u neho nájdete leva, krokodíly, žraloky či tigra.

Ešte pred Vianocami vtrhli do domu Vémolu v Měcheniciach colníci, ktorý prípad dali nymburskej kriminálke. Podľa informácií TV Nova majú bojovníka stíhať za „neoprávnené zaobchádzanie s chránenými voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami“. „Môžeme potvrdiť len to, že sa prípadom zaoberáme, ale teraz nemôžeme byť konkrétnejší,“ uviedla hovorkyňa stredočeských policajtov Vlasta Suchánková.

Najpopulárnejší český MMA bojovník si mal približne pred rokom zadovážiť mláďa tigra bieleho bez toho, aby to bolo papierovo v poriadku. Dal mu meno Šarlota. Nebol to však jediný tiger. Zohnal si ďalšieho s menom Antonia Ramba. V rozpore so zákonom tak mal prechovávať a dokonca zabezpečiť inému opatrovateľovi zviera ohrozeného vyhynutím alebo vyhubením.

Terminátor sa rád chváli všetkým, čo si dokázal do Vémolandu nasťahovať. Teraz mu však pri preukázaní viny hrozí až trojročný pobyt za mrežami, skonfiškovanie zvierat či zákaz činnosti. Nebolo by to pre neho nič nové. Rok v base si už posedel v Anglicku, keď tam žil. Vémola svoj zverinec prezentuje aj na sociálnych sieťach. Hlavne levicu, pri ktorej sa pravidelne fotografuje pri jej kŕmení a nezabúda pri tom na svoje heslo: „Levy žerú prvé.“