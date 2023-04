Drahé dovolenky, prestavba veľkého rodinného domu či luxusné auto. Priateľ slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej Michal Kyselica sa naozaj nemá zle. Ako si na toto všetko zarába je pre mnohých záhadou a tak sa opora najlepšej slovenskej lyžiarkyy rozhodla prehovoriť.

Michalovi však nepadali pečené holuby rovno do úst a už pred dvadsiatkou sa pustil do podnikania. „Prvé fitnes kurzy som začal predávať v roku 2012, v tej dobe len lokálne na Slovensku. Keď som však začal neskôr trochu lepšie rozumieť tejto hre, rozhodol som sa ísť na globálny level,“ napísal na Instagram Michal, keď odpovedal na otázky čitateľov. Priznal dokonca, že sa musel vyrovnať aj zo žartov okolie, ktoré mu príliš neveril. „Tu je však dôležité zmieriť sa s tým, že to nikdy nebudeš robiť kvôli iným ľuďom,“ dodal. Nezostal však pri kurzoch fitnes, ale posunul sa. Dnes mu jeho práca a racionálne kroky v minulosti dovoľujú si zaplávať so žralokmi, vyvážať sa na aute s cenovkou okolo 100-tisíc eur či starý dom prerábať na honosnú vilku.