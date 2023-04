Vymietli ďalšie mesto. Po Paríži, Londýne a Ríme si Roger Federer s manželkou Mirkou teraz doprial trochu romantickejší výlet. Spoločne zamierili do Benátok, ale bez detí. Miesto nich však zobrali ďalších členov rodiny.

Dubaj, Tokio, Amerika... Zdá sa, že Federerovci sú po svete viac rozlietaní, ako keď Roger obiehal tenisové dvorce. Je to však už bez stresu, tvrdého plánovania či zápasov a preto si to viac vychutnávajú. Učarovalo im teraz Taliansko? Rodinka pred pár dňami navštívili Rím. Pomedzi turistov na slávnych uliciach aj v nákupnej štvrti sa prechádzal Roger ruka v ruke so svojimi deťmi. Niektorí Rogera podozrievali, že si vo večnom meste vyrazil s milenkou a to bola iba jedna z jeho dcér. Tentokrát si však ROger užil Benátky bez detí, ale za to s inou spoločnosťou, ktorú by ste v tak romantickom meste asi nechceli mať.