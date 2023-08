Futbalisti Slovana Bratislava nezvládli prvý zápas 3. predkola futbalovej Ligy majstrov. V stredu na Tehelnom poli podľahli izraelskému tímu Maccabi Haifa 1:2. Odveta je na programe v utorok 15. augusta v Haife.

Všetky góly padli v prvom polčase. Hostia išli do vedenia po zásahu Frantzdyho Pierrota v 5. minúte, v 12. minúte vyrovnal Juraj Kucka. O triumf Haify sa o tri minúty neskôr postaral Diaa Sabia.

Cieľom pre Slovan bolo uhrať čo najlepší výsledok do odvety. Výhra či remíza by bola prijateľnejšia, no prehra o jeden gól nie je nehrateľný výsledok. "Belasí" boli niekoľkokrát blízko k vyrovnaniu, veľké šance "zahodili" Zuberu, Kucka a Kankava opečiatkoval hornú žrď.

Slovan bol blízko ku skvelému výsledku a vedomý si toho bol aj Ivan Kmotrík ml. Ten krátko po záverečnom hvizde prišiel na hraciu plochu, kde ďakoval hráčom za predvedený výkon, no zároveň z neho sršal opodstatnený hnev.