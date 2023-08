BRATISLAVA - Futbalistov Slovana Bratislava čaká v stredu náročný súboj v 3. predkole Ligy majstrov. V úvodnom domácom zápase proti izraelskému tímu Maccabi Haifa (20.30 h) chcú uhrať výsledok, ktorý by im dával šancu do odvety. Cesta k nemu vedie podľa trénera Vladimíra Weissa odvahou v ofenzíve, k čomu by mal pomôcť už aj Dávid Strelec a vypredané Tehelné pole.

Na tréningu "belasých" panovala skvelá nálada. V Šamoríne sa zišiel kompletný káder okrem vykartovaného Vladimíra Weissa ml., ktorý proti silnému izraelskému protivníkovi nenastúpi. Kormidelník Slovana tak má nad čím premýšľať: "Jeho futbalové kvality budeme musieť nahradiť väčšou bojovnosťou. Dlho sa pripravujeme, máme súpera dobre odsledovaného, vieme o ich skvelých veciach, ale každý tím má aj slabšie stránky," uviedol Vlado senior.

Na predzápasovom tréningu sa ešte neobjavil Dávid Strelec. Ku skompletizovaniu jeho hosťovania z talianskej Spezie chýba posledný krok: "Čaká sa na jeden podpis a je to vybavené. My sme dohodnutí, len čakáme na podpis majiteľa Spezie. Veríme, že to do polnoci bude hotové," pokračoval hlavný tréner úradujúceho slovenského majstra.

Vladimír Weiss nemá obavy z nepripravenosti Strelca, naopak, dôveruje mu: "Nebál by som sa ho postaviť. Sebavedomie nestratil, on má takú povahu, že nie je trémista. Futbal hrať vie, naučiť sa musí len to, aby bol disciplinovanejší," dodal Weiss st. pred tréningom na tlačovke. VIAC VO FOTOGALÉRII!