Futbalisti Manchestru City triumfovali v Lige majstrov. V sobotnom finále na Atatürkovom olympijskom štadióne v Istanbule zdolali Inter Miláno 1:0 a najcennejšiu klubovú trofej na kontinente získali prvýkrát v histórii.

City získalo historicky prvý triumf v Lige majstrov, z európskej scény malo doposiaľ na konte len triumf v už neexistujúcom Pohári víťazov pohárov z roku 1970. V tejto sezóne dosiahlo cenné treble - triumfovalo aj v Premier League a v Pohári FA. Je tak len druhý anglický klub, ktorému sa to podarilo.

Oslavovalo sa od záverečného hvizdu až do rána bieleho. Haaland si najprv užil romantické chvíle so svojou krásnou partnerkou a potom sa pripojil ku spoluhráčom, ktorí zobrali žúr plnou parou vpred. Suverénne najviac to vzalo krídelníka Jacka Grealisha, ktorý mal po pristátí v Manchestri výrazné problémy s chôdzou a tímoví kolegovia sa na ňom náramne bavili.