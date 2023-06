Konečne spolu. Slovenský futbalista Stanislav Lobotka má za sebou vydarené obdobie a ku šťastiu mu chýbalo už len jedno.

S SSC Neapol sa bývalý hráč Trenčína či Ajaxu Amsterdam stal majstrom Talianska a prebojoval sa do štvrťfinále Ligy majstrov. I keď ho čakajú ešte futbalové povinnosti, jeho prvé kroky na Slovensku smerovali do Trenčína. Lobotka je v nominácii reprezentačného trénera Slovenska Francesca Calzoneho na kvalifikačné súboje majstrovstiev Európy na Islande a v Lichtenštajnsku. Minulotýždňový prípravný kemp neabsolvoval, ale v kádri nakoniec nechýba. V nedeľu večer sa už hlásil na zraze v Senci. Jeho prvé kroky však viedli do Trenčína, kde sa po dlhej dobe stretol so svojou dcérkou, ktorú niekedy nevidí aj mesiace. „Vzťah so Stanom máme taký neutrálny. Fungujeme stále na videohovoroch a často mu posielam videá a fotky Lindy, aby ju videl, keďže klub mu neumožňuje často cestovať na Slovensko,“ povedala ešte v marci mama Lobotkovej dcéry Daniela Nízlová, s ktorou Stano už netvorí pár a ona čaká druhé dieťa s hercom Victorom Ibarom.