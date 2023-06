Senec - Slovenskí futbalisti už dorazili do Senca! Na reprezentačnom zraze sú prítomné naše hviezdy ako Marek Hamšík, či Stanislav Lobotka. V kvalifikácii na EURO 2024 si v nadchádzajúcich dvoch zápasoch najprv zavítame na Island a následne nás čaká súboj s Lichtenštajnskom.

Na reprezentačný zraz sa naši futbalisti dostavili v nedeľu poobede. Do oboch kvalifikačných súbojov by naši chlapci mali vstupovať v pozícii favoritov a my budeme dúfať v kvalitné výkony zo strany zverencov trénera Calzonu. Marek Hamšík, ktorý sa len nedávno dojímavo lúčil s futbalovou kariérou, pricestoval do Senca kvalitne nahodený. Oblečené mal drahé veci od značky Gucci a na nohách topánky za viac ako 1500 eur. Čerstvý šampión Talianska Stanislav Lobotka dorazil s úsmevom na tvári a okamžite sa zdravil so svojimi spoluhráčmi. Ľubomír Šatka pricestoval aj so svojou priateľkou Aless, ktorá je známou slovenskou interpretkou.

Prvý kvalifikačný zápas odohráme na Islande, ktorý je na programe v sobotu 17.6 o 20:45. O 3 dni neskôr vycestuje na zápas do Lichtenštajnska. Najbližší domáci zápas bude poriadne náročný, pretože 8. septembra privítame favorita skupiny Portugalsko.