Ukázala sa tam. Sobotné finále Ligy majstrov medzi Manchestrom City a Interom Miláno (1:0) v Istanbule nebolo bez najslávnejšej futbalovej fanúšičky. Ivana Knoll z Chorvátska opäť provokovala na tribúnach.

Chorvátka sa preslávila najmä počas posledných majstrovstiev sveta vo futbale v na sklonku jesene v Katare. Odvtedy je známa ako najslávnejšia fanúšička futbalu na svete. Jej vyzývavé obliekanie sa do chorvátskych farieb jej otvorilo dvere do modelingových agentúr či na večierky s najslávnejšími hercami Hollywoodu. Už pred nejakým časom Ivana oznamovala, že sa zúčastní finále Ligy majstrov v Istanbule. Neboli to reči a na Atatuerkov olympijský štadión sa naozaj dostala. Ihneď vzbudila pozornosť a fotiť sa s ňou chcel každý fanúšik. Nečudo, že bol o Knoll taký záujem a strhla na seba celú pozornosť. Z úsporného topu sa jej drali von prsia ako vždy.Presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!