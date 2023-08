BRATISLAVA – Darí sa mu na každom fronte. Srbský futbalista Alexandar Čavrič (29) patrí k najväčším hviezdam Slovana Bratislava a podľa trénera Vladimíra Weissa (59) je momentálne nenahraditeľný. Rýchlonohému kanonierovi sa darí nielen na ihrisku, ale aj v súkromí. Radosť zo života mu robí nádherná manželka Jasna.

Rodák z chorvátskeho Vukovaru pôsobí v najúspešnejšom slovenskom futbalovom klube už takmer osem rokov. Za ten čas sa vypracoval na veľkú oporu mužstva a Bratislava sa stala jeho druhým domovom. Minulá sezóna bola pre neho najúspešnejšia. Vo všetkých súťažiach nastrieľal 24 gólov a preto nie je žiadnym prekvapením, že sa o jeho služby zaujímajú zahraničné kluby.



Jednou nohou bol už v ruskom Rubine Kazaň, no „belasí“ si ho nateraz udržali. Čavrič, ktorý predvádza v drese Slovana Bratislava posledné mesiace skvelé výkony chýbal svojmu mužstvu v úvodnom zápase play-off Európskej ligy proti Arisu Limassol. „Má svalové zranenie, nie vážne, ale hrať nebude. Jeho rýchlosť by chýbala každému. Musíme ho nahradiť, ale musíme hrať inak ako s ním,“ povedal ešte pred prvým zápasom tréner Vladimír Weiss starší. Nateraz je otázne, či Alexandar Čavrič vôbec nastúpi do odvety na Cypre.



Jedno je však nad slnko jasné. Radosť zo života robí srbskému kanonierovi v súkromnom živote jeho manželka Jasna, s ktorou sa veľmi ľúbia. S nádhernou krajankou tvoria pár dlhé roky. So svojou životnou láskou navyše splodili dievčatko, ktoré sa im narodilo v apríli tohto roka. Čavričovej manželke tehotenstvo ani náhodou neubralo na kráske. Práve na naopak. Je krajšia, ako kedykoľvek predtým a z jej figúry sa podlamujú kolená aj Čavričovým spoluhráčom.