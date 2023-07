BRATISLAVA – Zdalo sa, že odchod srbského útočníka Alexandara Čavriča (29) zo Slovana Bratislava je hotovou vecou a rozlúčka mala prísť po odvetnom zápase predkola Ligy majstrov na pôde Swiftu Hesperange. Všetko je však inak a vyzerá to tak, že ťahúň „belasých“ do ruského tímu Rubin Kazaň neprestúpi.

Začiatkom mesiaca ruský novinár Vladislav Zimagulov zo sport.express.ru informoval, že rýchlonohý srbský futbalista po odvete 1. predkola Ligy majstrov na pôde Swiftu Hesperange, v ktorej Slovan zvíťazil 2:0 a celkovo 3:1 odíde za milión eur do tímu nováčika najvyššej ruskej súťaže Rubinu Kazaň. Čavrič, ktorý pôsobí v bratislavskom klube už dlhých 7 rokov ešte pred odletom do Luxemburska na letisku povedal, že „nič nie je definitívne a v blízkej dobe sa moja budúcnosť vyrieši“.



Proti Swiftu odohral takmer celý zápas a po postupe prilial ešte viac oleju do ohňa. Na otázku, či sa jeho najkrajší zážitok v Slovane už stal, alebo sa ešte len stane odpovedal veľmi záhadne. „Ešte sa len stane. Dúfam, že sa stane tento rok,“ reagoval s potmehúdskym úsmevom. Tréner Vladimír Weiss starší rýchlonohého Srba po postupe do 2. predkola Ligy majstrov velebil a o jeho odchode nechce ani len počuť. „Bol by som rád, keby zostal. Je tu to rokovanie s Rubinom Kazaň. Je to na majiteľoch klubu, sčasti aj na mne. Verím, že ho udržíme,“ povedal lodivod Slovana po zápase.



Legendárny slovenský tréner navyše odhalil, čo bude pri rokovaniach s hráčom rozhodovať. „Čaki je tu spokojný a chce zostať, keď sa mu eventuálne trošku vylepší kontrakt. Nie je nenažraný, s prepáčením. Je dobrý hráč a chlapec. Je tu 7 rokov, v tom mužstve má dušu. Uvidíme, ako sa rozhodne on aj klub. Zajtra, pozajtra budeme múdrejší,“ zdôraznil Weiss starší.



Novým trendom v posledných mesiacoch je, že si hráči na sklonku kariéry chodia zarobiť do Saudskej Arábie. Miestne kluby ponúkajú futbalistom rozprávkové peniaze. Nášmu portálu sa podarilo zistiť, že aj v prípade Čavriča, ktorý má 29 rokov pôsobí a v Slovane Bratislava pôsobí na slovenské pomery skutočne dlhý čas ide o podobnú situáciu. Od nášho zdroja, ktorý má blízko klubu sme sa dozvedeli že srbský futbalista mal v ruskom Rubine Kazaň dostať ponuku na trojnásobne vyšší plat.



Samotný hráč údajne chce najmä z tohto dôvodunaklonený túto možnosť využiť a najmä zabezpečiť finančne svoju rodinu. Z jeho plánov však pravdepodobne nič nebude. Náš dobre informovaný zdroj z prostredia futbalového Slovana Bratislava nám potvrdil, že z prestupu s najväčšou pravdepodobnosťou nič nebude. Poznáme aj dôvod. Viac sa dozviete v Galérii