LUXEMBURG - Futbalisti Slovan Bratislava postúpili do 2. predkola Ligy majstrov. "Belasí" zvíťazili v odvete 1. predkola na Stade de Luxembourg nad luxemburským majstrom FC Swift Hesper 2:0. Hráči slovenského šampióna mali po postupe skvelú náladu a na letisku boli uvoľnení.

Slovan v 2. predkole Ligy majstrov zabojuje o postup do ďalšieho kola proti HŠK Zrinskij Mostar z Bosny a Hercegoviny, s ktorými sa stretli v minulej sezóne. „Belasí“ však museli o postup cez Swift Hesper tvrdo bojovať. Domáci v prvom polčase herne dominovali a v permanencii bol prevažne brankár Borjan. Ten v 10. minúte čelil pokutovému kopu kapitána Stolza, no vystihol smer lopty a jedenástku zneškodnil. V druhom dejstve kopal dvakrát pokutový kop Slovan a v oboch prípadoch sa Weiss nemýlil.



V 55. minúte premenil prvú penaltu "panenkovským" spôsobom a o sedem minút neskôr nedal Dupiremu šancu prudkou strelou. Slovan v súčte oboch duelov vyhral 3:1. Už o týždeň sa stretne v úvodnom stretnutí 2. predkola s Mostarom. „Tlak na nás bol enormný. Všetci nás považovali za jasného favorita a tá nie je nikdy ľahká. Presvedčili sa o tom aj hráči Ferencvarosu. Takisto boli v úlohe favorita a nezvládli to. My sme to zvládli, čo ma nesmierne teší, pretože tlak na mňa a klub bol enormný. Neviem si ani predstaviť čo by bolo, keby sme to nezvládli. O týždeň nás čaká ďalší dôležitý zápas a opäť budeme v úlohe favorita. Musieť sa čo najlepšie pripraviť,“ prezradil pre náš portál Ivan Kmotrík mladší.



Po náročnom postupe cez Swift Hesper spadla z hráčov Slovana veľká ťarcha. Už na letisku bolo vidieť, že hráči Slovana Bratislava sú uvoľnení a evidentne nadšení, že dokázali postúpiť do 2. predkola Ligy majstrov. Pri odlete z Luxemburska boli všetky oči na kapitánovi tímu Vladkovi Weissovi mladšom a Alexandarovi Čavričovi, o ktorom odchode z klubu sa špekuluje. Boli sme pri tom, keď „belasí“ odlietali z Luxemburska a pristáli doma v Bratislave. Viac sa dozviete TU