Belgický cyklista Jasper Philipsen triumfoval aj v 7. etape a zaznamenal víťazný hetrik na 110. ročníku Tour de France. Jazdec stajne Alpecin-Deceuninck bol opäť najsilnejší v záverečnom špurte a 169,9 km dlhú trasu z Mont-de-Marsanu do Bordeaux zvládol za 3:46:28 h.

Druhý finišoval Brit Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) a tretí bol Eritrejčan Biniam Girmay (Intermarche- Circus-Wanty). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) skončil na 17. mieste. Na čele celkového poradia zostal Jonas Vingegaard (Jumbo Visma). Cavendish finišoval na druhom mieste a ušiel mu tak 35. triumf v kariére, ktorým by sa osamostatnil na čele historických tabuliek Tour a prekonal by legendárneho Belgičana Eddyho Merckxa.

Piatková etapa bola šitá na mieru šprintérom a podľa toho sa aj vyvíjala. Na 169,9 km bolo jediné stúpanie najnižšej štvrtej kategórie a záverečných 40 km sa išlo po úplnej rovine. Po úvodných pokusoch sa dokázal odpútať iba Simon Guglielmi (Arkea-Samsic) a keďže išiel na čele sám, pelotón mu dovolil náskok až vyše šesť minút. Sťahovať ho začali až po 60 km. Guglielmi bol prvý na rýchlostnej prémii a po nej sa k nemu v úniku pridali krajania Nans Peters (AG2R-Citroën) a Pierre Latour (TotalEnergies). Špurt pelotónu vyhral Girmay, Sagan o body nebojoval.

Trojica spolupracovala až po jediný kopec necelých 50 km pred cieľom, keď už nestačil Guglielmi a ukončil svoje účinkovanie v úniku. Peters s Latourom si udržiavali približne minútový náskok a ten si priniesli aj do záverečných 20 km. O desať km neskôr mali stále k dobru 30 sekúnd, no šprintérske tímy mali situáciu pod kontrolou a nedovolili drámu. Dvojicu v úniku pohltili ešte pred vstupom do Bordeaux. Tam sa dostali po moste cez rieku Garonnu, kde sa strhol boj o pozície na čele. Cesta bola v tom mieste veľmi úzka a pelotón tak pred koncom nezvykle znížil tempo. Z mostu zišli na prvej pozícii pretekári Alpecinu-Deceuninck s Mathieuom van der Poelom a favoritom Philipsenom. Ten si musel ešte "nasať" Marka Cavendisha, ale v závere bol opäť najsilnejší zo všetkých a zaznamenal tak víťazný hetrik.