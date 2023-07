Sagan o divokom závere etapy: Súperi urobili bum bác. Všade to padalo, lakťovali sa

Záver štvrtej etapy Tour de France bol poriadne divoký a poznačili ho pády. Peter Sagan, ktorý napokon prišiel do cieľa na 13. mieste, sa im, našťastie, vyhol.

Po hromadnom dojazde sa z druhého víťazstva po sebe tešil Jasper Philipsen, no situácia bola poriadne nepriehľadná. „Bol to poriadny masaker. Každý jeden tím mal plán, s ktorým išiel do záveru etapy. Skupina sa neustále menila a ja som sa len snažil nejako zorientovať,“ hovoril po etape Mark Cavendish, ktorý prišiel piaty.

V chaotickej situácii sa vpredu pohyboval aj Sagan, do záverečného špurtu sa nezapojil. „No, urobili bum-bác. Všade to tam padalo. Záver bol technický, miesilo sa to tam, lakťovali sa,“ zhodnotil vtipne Sagan záver 4. etapy pre RTVS.

Jeho situáciu skomplikovali práve pády súperov. „V závere som si povedal, že to už len nejako dôjdem, a potom to tam ešte spadlo. Našťastie som sa tomu vyhol. Dobre, že som tam nebol.“

K hromadným pádom prišlo napriek tomu, že súperi išli po širokej ceste. „Je jedno, či je cesta široká alebo úzka. Keď sú zákruty takto za sebou, tam sa ide na lakte,“ vysvetlil Sagan.