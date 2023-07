Londýn - Španielsky tenista Carlos Alcaraz premiérovo postúpil do semifinále na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Najvyššie nasadený hráč si v štvrťfinálovom stretnutí poradil s Dánom Holgerom Runem v troch setoch 7:6 (3), 6:4, 6:4. Jeho súperom bude tretí nasadený Rus Daniil Medvedev.

Alcaraz sa výraznejšie natrápil iba v prvom sete, ktorý získal v tajbrejku. V ďalších dvoch už bez väčších problémov kontroloval priebeh, pričom ani raz nestratil svoje podanie. V závere mal trochu problém ukončiť duel a dlhšie napínal divákov, napokon využil svoj štvrtý mečbal. Dvadsaťročný Španiel upravil vzájomnú bilanciu so svojím vrstovníkom na 2:1.

Dvadsaťsedemročný Medvedev odštartoval proti Eubanskovi rázne, v treťom geme prelomil súperov servis a prvý set získal pre seba v pomere 6:4. Potom však nenasadený Američan, ktorému patrí vo svetovom rebríčku ATP 43. miesto, zlepšil pohyb i presnosť úderov. V ďalších dvoch setoch ani raz nestratil svoje podanie a vyhral ich 6:1, resp. 6:4. Vo štvrtom sete si obaja držali servis. Ako kľúčová sa ukázala jeho koncovka, v ktorej si Rus udržal pevnejšie nervy a uchmatol ho v tajbrejku. Američan po predchádzajúcom dramatickom súboji s Grékom Stefanosom Tsitsipasom už nemal dostatok síl na ďalšiu päťsetovú bitku. Medvedev získal štyri gemy za sebou, za stavu 5:1 v siedmom geme premenil svoj prvý mečbal. Vyhral tak aj druhý vzájomný duel s Eubanksom, keď ho zdolal tento rok aj vo štvrťfinále turnaja v Miami.

Medvedev mal 52 víťazných úderov oproti 74-im u súpera, no spravil iba 13 nevynútených chýb, kým Eubanks až 55. "Počas mojej kariéry som nevyhral veľa päťsetových zápasov. Po prvom sete som určite nechcel, aby sa hralo až na päť setov, po treťom som v to dúfal," uviedol Medvedev v prvom rozhovore priamo na kurte. "V určitom momente som prestal hrať svoj tenis, súper sa chytil a mal som čo robiť, aby som to zvrátil. Od tajbrejku vo štvrtom sete som začal hrať úžasne, tam sa to otočilo. Toto je určite môj obľúbený kurt. Som šťastný, že som v semifinále. Dôležité v ňom bude opäť dobrý servis, nastrieľať veľa es a držať sa svojej hry," dodal šampión US Open z roku 2021.

muži - dvojhra - štvrťfinále:

Daniil Medvedev (Rus.-3) - Christopher Eubanks (USA) 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (4), 6:1, Carlos Alcaraz (Šp.-1) - Holger Rune (Dán.-6) 7:6 (3), 6:4, 6:4