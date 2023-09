New York - Poľská tenistka Iga Swiateková nevedela vysvetliť prehru v osemfinále grandslamového US Open.

Vlaňajšia víťazka nestačila na Lotyšku Jeļenu Ostapenkovú v troch setoch 6:3, 3:6, 1:6 a prehrala tak aj štvrtý vzájomný zápas s touto súperkou. Po konci turnaja tak príde po 75 týždňoch o post svetovej jednotky rebríčka WTA na úkor Ariny Sobolenkovej z Bieloruska.

Swiateková zopakovala vo Flushing Meadows svoj výsledok spred dvoch rokov. Vtedy ju vyradila v rovnakej fáze Švajčiarka so slovenskými koreňmi Belinda Benčičová. "Hrá proti mne dobre. Jej dnešný výkon nemám s čím porovnať, vždy ma zdolá," povedala Swiatekovú o Ostapenkovej. Dvadsaťdvaročná Poľka stratí v rankingu 1760 bodov a určite klesne za vlaňajšiu semifinalistku Sobolenkovú z Bieloruska, ktorá sa v osemfinále stretne s Dariou Kasatkinovou z Ruska.

"Som prekvapená, ako sa zhoršila moja úroveň počas zápasu. Pokiaľ hrám zle, väčšinou je to na začiatku a potom sa nejako chytím alebo vyriešim problém. Tentokrát to bolo úplne naopak," opísala dojmy zo zápasu Swiateková. "Naozaj neviem čo sa stalo, zrazu som nemala kontrolu. Musím si to pozrieť, jednoducho neviem, prečo som začal robiť toľko chýb," dodala štvornásobná grandslamová šampiónka. V predošlých troch zápasoch pritom nestratila ani set, vyhrala nad Švédkou Rebeccou Petersonovou (6:0, 6:1), Dariu Savillovú z Austrálie zdolala 6:3, 6:4 a "kanára" nasadila aj Slovinke Kaji Juvanovej (6:0, 6:1). Na čele rankingu WTA je od 4. apríla 2022.

"Bežne sa na čísla nepozerám, všeobecne ich však milujem. Veľmi rada by som o niečo predĺžila tento zápis. Toto som chcela ako mladšia, prekonať nejaký rekord, mať niečo takéto. To sa mi už podarilo, ako prvá Poľka som vyhrala Grand Slam," dodala.

Ostapenková prekonala svoje maximum z US Open už postupom do štvrtého kola. Víťazka Roland Garros z roku 2017 sa predtým trikrát prebojovala do tretieho kola. "Proti Ige vždy očakávam ťažký súboj, je to skvelá hráčka, vyhrala veľa Grand Slamov a je veľmi konzistentná. Vedela som, že musím byť agresívna a že musím hrať moju hru, pretože to nemá rada. Myslela som len na to, že musím bojovať do poslednej loptičky, kým si nepodáme ruky. Myslím si, že som bola lepšia a nedala som jej veľa šancí," povedala Ostapenková.

Svoju poľskú súperku zdolala prvýkrát v roku 2019 ešte ako kvalifikantku na turnaji v Birminghame. V prvom sete jej vtedy dala kanára a ďalšie dva triumfy prišli na tvrdom povrchu v 4. kole v Indian Wells 2019 a druhom kole turnaja v Dubaji (2022).