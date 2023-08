Viacerí tenisti majú na prebiehajúcom US Open sťažené podmienky. Dôvod? Zápach z marihuany.

Niekoľko hráčov, ktorí hrali na kurte číslo 17, sa sťažovalo na tento problém. Prehru na marihuanový zápach síce nezvaľovala, ale Maria Sakkariová na to upozorňovala už počas zápasu so Španielkou Masárovou, ktorý nečakane nezvládla.

„Niekedy cítite jedlo, niekedy cigarety a niekedy trávu. Niečo sa jednoducho nedá ovplyvniť, pretože sme v otvorenom priestore. Za nami je park a ľudia tam môžu robiť, čo chcú,“ komentovala Sakkariová.

Kurt číslo 17 sa nachádza v juhozápadnej časti tenisového komplexu hneď vedľa Corona Parku. Držanie a užívanie malého množstva marihuany je v New Yorku legálne a fajčiť sa smie všade tam, kde je to na verejnosti povolené.

„Cítiť to riadne. Myslím, že je to len na sedemnástke. Kurt je stranou v porovnaní s ostatnými, je skoro v parku. Myslím, že to práve odtiaľ ide. Hovorila som trénerovi, že to cítim počas rozcvičky. Počas zápasu už menej,“ povedala Češka Markéta Vondroušová a Nemec Alexander Zverev svojím komentárom pobavil:

„Je to všade. Celý kurt smrdí ako marihuana. Kurt 17 smrdí ako obývačka Snoop Dogga.“

Hovorca turnaja Chris Widmaier uviedol, že organizátori nenašli žiaden dôkaz, že by niektorý z divákov fajčil marihuanu na tribúne. Závan sa tak na kurt číslo 17 nesie s najväčšou pravdepodobnosťou od spomínaného parku.

„Je to teraz všade, nedá sa pred tým uniknúť. Musíte si na to zvyknúť,“ komentoval to člen ochranky na US Open Ricardo Rojas a tenistom, ktorí sa sťažujú, vtipne odkázal: „Skúste to. Možno vám to pomôže uvoľniť sa.“