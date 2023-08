New York - Najznámejšia tenisová influencerka Rachel Stuhlmann sa potuluje ulicami New Yorku, kde sa práve odohráva posledný grandslam sezóny US Open.

Nádherná 31-ročná Američanka oslavuje tenisový sviatok a v New Yorku sa premáva v nádherných šatoch. Rachel sa predstavila aj na akcii Citi Taste of Tennis, ktorá otvára tie najväčšie tenisové turnaje. Krásna Rachel navrhuje množstvo tenisových outfitov a práve pred US Open predstavila svoje ďalšie 4, ktoré jej fanúšikovia okomentovali slovami: "Nedokážem si vybrať! Vo všetkých štyroch vyzeráš fantasticky."Pravdou je, že najväčšou zbraňou pre Rachel sú jej obrovské "dve lopty", ktoré ukazuje takmer na každej jednej fotke a to hlavne ony jej priniesli ten najsignifikantnejší úspech. Jednému z fanúšikov to nedalo a v komentári jej to dostatočne poznamenal: "Koľko ťa stáli tie implantáty? Čo by si robila bez nich?"