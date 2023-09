US Open

Nečakanú inšpiráciu k zápasovému obratu v 3. kole na US Open našla domáca spolufavoritka Coco Gauffová. V dueli proti Belgičanke Elise Mertensovej sa americká tenistka dlho trápila, potom však zbadala v hľadisku popovú hviezdu Justina Biebera a to znamenalo totálnu zmenu vo vývoji stretnutia.

"Videla som ho na veľkej obrazovke a pomyslela som si: ´Predsa nemôžeš prehrať pred Justinom Bienerom.´ A odvtedy som nestratila ani gem," smiala sa Gauffová po piatkovom stretnutí, v ktorom napokon uspela 3:6, 6:3, 6:0 a prebojovala sa do osemfinále. Šiesta nasadená hráčka v momente, keď zbadala svoj detský idol, prehrávala 3:6 a 2:3, potom už nasledovalo desať víťazných hier v sérii.

Bieber s hrubými ružovými okuliarmi, bodkovanou čiapkou a koženou bundou bol v hľadisku neprehliadnuteľný po boku svojej manželky Hailey, ktorá je modelka. Devätnásťročná Gauffová na tlačovej konferencii potvrdila, že ako dieťa patrila k fanúšikom o desať rokov staršieho Kanaďana. "‘Never Say Never’ bola jedna z mojich obľúbených pesničiek a potom aj ‘Baby, oh, baby’. Ale mohla by som menovať aj ďalšie. A prišla sem s ním aj Hailey a mali tu také malé rande, čo je určite fajn," povedala pre ESPN talentovaná Američanka.

Na zápasoch Gauffovej sa už na tohtoročnom US Open ukázali aj iné celebrity. Už v prvom kole jej v hľadisku fandil bývalý americký prezident Barack Obama s manželkou Michelle a po zápase, v ktorom s Nemkou Laurou Siegemundovou tiež stratila prvý set, sa aj chvíľu rozprávali. Medzi priaznivcami nechýbal napríklad ani hviezdny hráč basketbalovej NBA Jimmy Butler, či bývalá skvelá zjazdárka Lindsey Vonnová.

Existuje však ešte jedna celebrita, ktorá Gauffovú ešte naživo hrať nevidela a z ktorej by bola mladá tenistka úplne "paf" - americká hudobná hviezda Beyoncé. "Ak by niekedy prišla, och môj bože, tak dúfam, že by ju neukázali na veľkej obrazovke. A ak áno, tak snáď až úplne na konci," povedala podľa WTA Gauffová, ktorú v osemfinále čaká duel s bývalou svetovou jednotkou Dánkou Caroline Wozniackou. Tá sa na dvorce vrátila po dlhej materskej pauze.