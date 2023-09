Šport24.sk Tenis US Open Djokovič o veľkolepom obrate: Jeden z najťažších zápasov Foto: Frank Franklin II

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

New York - Srbský tenista Novak Djokovič sa natrápil na postup do osemfinále dvojhry na turnaji US Open. V úvodných dvoch setoch proti krajanovi Laslovi Djeremu ťahal druhý nasadený za kratší koniec, no v ďalšom priebehu už súperovi nedal šancu a za 3:48 h zvíťazil 4:6, 4:6, 6:1, 6:1, 6:3.