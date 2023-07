Ťažko ju spájať s niekým iným. Španielka Georgian Rodriguez je s Cristianom Ronaldom už od roku 2016, ale nie je to jediný vzťah, v ktorom známa influencerka bola.

Pred vzťahom s hviezdnym Portugalčanom sa Georgina stretávala so Španielom Javierom Hernandezom, známejším ako Javi. Spoznali sa vo veku, keď mali obaja 13 rokov a ich vzťah trval ďalších päť. „Od 13 do 18 rokov sme spolu trávili veľa času. Rok sme boli aj v rovnakej triede, aj keď sme boli v iných, zostali sme v kontakte. Mali sme rovnakú skupinu priateľov a môžem o nej hovoriť len v dobrom,“ povedal nedávno Javi.

Prezradil aj, že už nie je s ňou dlhšie v kontakte. Do istej miery sa to dá chápať. Georgina by asi ťažko ohrozovala vzťah s Cristianom Ronaldom.



Mnohí pri pohľade na Hernandeza hovoria, že nemusí závidieť Ronaldovi jeho výzor a je dokonca krajší. Bohužiaľ, pri jeho práci by sa už do neho Georgina druhý raz nezapozerala. Pracuje totiž ako fotograf a jeho príjem sa ani zďaleka nerovná tomu Ronaldovmu. „Mali sme sen, že spolu precestujeme svet,“ prezradil. Splnilo sa im to, ale každému zvlášť. Georgine zadarmo vďaka svojmu slávnemu partnerovi a Javimu zo skromného príjmu zo svojej práce. Keď sa rozišiel s Georginou, tak vyštudoval veterinu, ale začal sa venovať fotografovaniu. Všetky peniaze minul na cesty po Európe, Ázii a Amerike a zrealizoval humanitárny projekt na pomoc opusteným deťom v Indii.