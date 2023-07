Tenisová legenda Roger Federer si nedávno opäť užil Wimbledon, keď mu organizáor pripravil veľkú poctu. Po tom sa vrátil k svojmu životu na športovom dôchodku. Na rade bola totiž letná dovolenka.

Najprv Roger dovolenkoval s deťmi a manželkou Mirkou na Malorke. Spoločnosť im tam robil ďalší bývalý tenista Tomy Hass s manželkou. Federererovci sa následne presunuli do Chorvátska. Miesto mora a krásnych pláži odfukujú v Národnom parku Krku. Nie je to pri tom prvýkrát, čo Roger zamieril do Chorvátska. Na Lošinji dovolenkoval pred dvomi rokmi, keď prehral na Wimbledone s Poliakom Hurkaczom, čo bol aj jeho posledný zápas kariéry na okruhu ATP. Tentokrát zašiel ďalej od mora do mestečka Skradin, kde zažil možno až nemilé prekvapenie, veď pozrite si to vo FOTOGALÉRII!