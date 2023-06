Tenisová legenda Martina Navrátilová sa vrátila na svoju rodnú hrudu. Od predsedu českého senátu Miloša vystrčila si prebrala striebornú medailu. Ocenili ňou jej odvahu a športové výkony. Pri ďakovnej reči neskrývala slzy.

"Prišiel mi vo februáru email, že by som mala túto medailu dostať. Mala som zdravotné problémy. Pýtala som som sa: Prečo mi ju chcú dať? Boja sa, že umriem skôr, ako mi ju dajú? Teraz ledva chodím, ale snáď prídem do Řevníc, tak to v Prahe zvládneme,“ povedala si víťazka 59 grand slamov.

V sále ju pri preberaní medaily podporovali tenisové osobnosti ako Jan Kodeš a Helena Suková či speváčka Helena Vondráčková. Nechýbala ani sestra Jana. Všetci jej tlieskali postojačky. Pri svojom príhovore sa vrátila k emigrácii v roku 1975. „Toto jediné ľutujem, ale musela som to urobiť. Vždy som sa snažila najlepšie reprezentovať svoju vlasť a naďalej sa budem snažiť. Človek si ale neuvedomuje, ako to dopadne s ľuďmi v jeho okolí. Sestra trpela veľmi a o rodičoch nebudem ani hovoriť,“ povedala Navrátilová a tisli sa jej pri tom slzy do očí.

Navrátilová v apríli druhýkrát porazila rakoviny. Tentokrát opäť bojovala s nádormi v prsníku a k tomu sa pridala aj rakovina hrdla. Tvrdý boj o prežitie na nej zanechal výrazné stopy.