Užívajú si more. Marián Gáborík po náročných týždňoch konečne odfukuje na zaslúženej dovolenke spolu s manželkou a dvomi dcérami.

Gáboríkovci majú za sebou nabité obdobie. Ako pár sa spolu pretancovali pred brány finále tanečnej šou Let´s Dance a keď už si mal Marián vydýchnuť, nastúpil do RTVS ako hokejový odborník v štúdiu majstrovstiev sveta. Pred dovolenkou stihli ešte pokrstiť dcérku Leiu a obom ratolestiam vystrojiť honosnú oslavu. O pár dní neskôr už Ivana postovala jeden dovolenkový záber za druhým., Nezabudla ukázať telo v plavkách rok po narodení poslednej dcéry a Marián čo to ukázal aj z jachty, na ktorej sa plavil so slovenskými hercami.