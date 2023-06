Rozlúčka so slobodou ako sa patrí. Brankár Realu Madrid Thibaut Courtois a modelka Mishel Gerzig sa zasnúbili pred rokom a o svadbe ešte napadlo ani slovo. Obaja však vyrazili na svoje rozlúčky so slobodou.

Kým Courtois zamieril na rozlúčku so slobodou do Budapešti, tak jeho budúca manželka chcela viac tepla. Gerzig sa ako prvá podelila o fotografie z rozlúčky so slobodou. Predtým ju paparazzi nachytali v španielskej Marbelle aj s komandom ďalších modeliek. Spoločne si prenajali loď a odplávali na šíre more. Tam sa len začali oslavy slobody. Našťastie sa modelky o ne podelili na sociálnych sieťach a mnoho fanúšikov ich komentovalo slovami: „Zoberte ma s vami!“ Nuž kto by nechcel byť obklopení partiou alkoholom potužených krások?