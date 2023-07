Dostáva sa z ťažkej prehry? Tenista Novak Djokovič pred týždňom prehral vo finále Wimbledonu. Že nie je celkom v pohode hovorí aj fakt, že sa odhlásil z turnaja Masters v Toronte. Rany si lieči s rodinou na mori.

„V Kanade pred skvelými fanúšikmi som hral vždy rád. Po rozhovoroch s mojim tímom som sa však rozhodol, že v Toronte sa tento rok nepredstavím. Som presvedčený o tom, že je to správne rozhodnutie a verím, že riaditeľ turnaja Karl Hale ho pochopí,“ citovala Djokoviča agentúra DPA.

Masters v Toronte je na programe od 7. augusta a Djokovič si neúčasťou predĺžil voľno po trávnatej časti sezóny. Rozhodol sa ju využiť s rodinou, ktorá ho podporovala taktiež na Wimbledone. Podľa záberov z okolia Dubrovníka to nevyzerá, že by bol zranený, veď pozrite čo na luxusnej jachte stvára s manželkou.