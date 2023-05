Azda nič viac v novom miléniu nedvíhalo zo stoličiek tenisových fanúšikov viac ako rivalita Novaka Djokoviča (35), Rogera Federera (41) a Rafaela Nadala (36). Momentálne na kurtoch pôsobí len posledný menovaný, ktorý sa o tejto rivalite rozhovoril.

S Federerom sa Novak stretol na kurte 50-krát a s Nadalom dokonca 59-krát. „ Nadal je súčasťou môjho života, za posledných 15 rokov som ho videl častejšie ako svoju mamu,“ povedal Djokovič v rozhovore pre taliansky denník "Corriere della Sera". Napriek tomu, títo dvaja neboli nikdy kamaráti. Občas si zašli na spoločnú večera, ale Djokovič popiera klebety, že by sa s ním Španiel prestal priateliť, keď ho začal porážať. S Federerom to je rovnaké. „Nikdy sme neboli kamaráti, to medzi súpermi nie je možné. Ale na druhej strane sme nikdy neboli ani nepriatelia,“ vysvetlil Djokovič.

Napriek tomu Djokovič švajčiarsku legendu obdivuje: „Vždy som mal k federerovi rešpekt, je jedným z näčších športovcov všetkých čias, mal mimoriadny vplyv, ale nikdy sme si neboli blízky.“ Práve Rafa a Fedex mali z neho urobiť to, čím je dnes: „Navždy nás to bude spájať a som im za to vďačný.“