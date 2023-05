Nedovolenkuje len s priateľom. Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová si až terza dopriava trochu oddychu na Havaji. Pár dní mimo svahov nettrávi len s partnerom Aleksandrom Aamodtom Kildem, ale aj s bratom Taylorom a aj mamou Eileen.

Cez sezónu sa sťažujú, že sú málo spolu a ešte menej oddychujú. Potom príde čas dovolenky a Shiffrinová s Kildem drú na pláži ako kone. Drepy, šprinty po piesku, či dvíhanie kolien so závažiami v rukách. Nešetria sa. „Mimo sezóny to ide skvele,“ komentuje so smiechom makačku víťazka veľkého krištáľového glóbusu.

Našťastie si Mikaela našla čas aj na obľúbený windsurfing, či surfovanie s bratom. S mamou si sokonca zahrala golf a venovala jej niekoľko krásnych slov ku dňu matiek. „Želám ten najšťastnejší deň matiek všetkým úžasným, silným, vedúcim a starajúcim sa mamám po celom svete! Najviac tejto krásnej žene. Milujem ťa celým srdcom! Si hviezda, mama, svieť ďalej!“ napísala Mikaela na Instagram a pridala niekoľko aktuálnych záberov mamy Eileen. Nechýbali ani fotografie v plavkách. Treba uznať, že pani Shiffrinová sa aj v 63 rokoch môže tešiť závideniahodnej postave, veď presvedčte sa o tom vo FOTOGALÉRII!