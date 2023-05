Jeho smrť bola šokom. Ešte vo februári hral Petr Klíma (†58) vo výbere českých hokejových legiend proti slovenským v prahe. V utorok sa s ním v Kadani rozlúčila najbližšia rodina aj hokejové ikony.

S populárnym „Kozlom“ sa prišli rozlúčiť všetci, kto len mohol. Exmanželka Irena priletela z Michiganu. „Zatiaľ mi to moc nedochádza , nemôžem tomu uveriť. Je to šok. Petr Klíma bol moja životná láska. Nikdy nebudem nikoho milovať tak, ako som milovala Petra klímu,“ povedala pani Irena pre iSport.cz. Spolu so svojimi deťmi si sadla do prvého radu, kde pred truhlou plakala aj Klímova posledná partnerka Martina.

Na obrade samozrejme nechýbali hokejisti či funkcionári. Najvýraznejšími postavami boli zlatí chlapci z olympiády v Nagane. Nebyť plánovanej dovolenky v USA, tak by dorazil aj Jaromír Jágr. Ten do Kadane, poslal aspoň odkaz, že do neba odišiel hráč, ktorému ten hore nadelil viac talentu ako jemu.