Tenisti na Roland Garros bojujú s loptičkami: Ani psovi by sme ich nedali

Je to s nimi horor! Tenistom na grand slame French Open už neprekáža prach z antuky či zlé odskoky. Poriadne ich vytáča kvalita loptičiek, s ktorou hrajú. Cez pandémiu koronavírusu sa zatvorili továrne na loptičky a podľa tenistov to ide odvtedy s ich kvalitou dole vodou.

Už na Australian Open označil Rafael Nadal loptičky za najhoršie v histórii. Nič sa nezlepšilo ani po štyroch mesiacoch v Paríži. Niektorí hru s nimi dokonca prirovnali k basketbalu s medicinbalom, keď sa na bod poriadne narobia. „Za dve sekundy sa rozchlpatia a zväčšia. Nevydržia ani jeden gem. Patria do koša. Nedá sa s nimi skoro hrať tenis. Nemôžete zaútočiť, vyraziť k sieti. A dať eso? Takmer vylúčené. Je to len o tom, kto bude viac behať a udrží loptičku dlhšie v hre. To je absurdné. Sme na Roland Garros, jednom z najväčších turnajov sveta a hráme s takými bláznivými loptičkami,“ hneval sa domáci Francúz Benoit Paire.

Takýchto paškvilov sa má na tohtoročnom Roland Garros použiť približne 100-tisíc. Antuka opotrebuje loptičky rýchlejšie ako ktorýkoľvek iný povrch, tak je ich počet vyšší ako na iných grand slamoch. Menia sa každých deväť gemov. Pre zlú kvalitu netrpia len tenisti, ale aj samotný tenis, ktorému hlavné náčinie uberá na kráse. „Ich kvalita spadla z profesionálnej úrovne na supermarketovú,“ zhodnotil francúzsky veterán Richard Gasquet. Brit Dan Evans im naložil ešte viac: „Ani psovi na zožutie by ste ich nedali.“

Kvalita loptičiek je však citlivá téma. Práve z nich má organizátor turnaja veľké príjmy. Nie je pre to nič neobvyklé, keď sa každý týždeň hrá síce na rovnakom povrchu, ale s inými loptičkami. Aj tie majú za následok zranenia hráčov. ATP aj WTA si dali za cieľ zjednotiť loptičky aspoň pre rovnaké povrchy, ale príliš sa im to zatiaľ nedarí.