Čo sľúbila, tak aj urobila, i keď nie tak celkom. Necudná fanúšička SSC Neapol Paola Saulino sľúbila, že ak tím získa titul, tak sa bude premávať ulicami Neapola nahá na autobuse bez strechy. Autobus asi nezohnala, ale aj tak splnila aspoň časť sľubu,

SSC Neapol získal taliansky titul po 33 rokoch. Jednou z najväčších fanúšičok, ktorá si želala titul v Serii A, je aj hviezda sociálnej siete pre dospelých Paola Saulino. Tá by chcela oslavy posunúť na úplne iný level. „Teraz to môžem verejne povedať, že ak sa Neapol stane majstrom, urobím niečo bláznivé. Požičiam si autobus s otvorenou strechou, vyzlečiem sa a budem sa voziť po Neapole, tak oslávim titul môjho obľúbeného tímu,“ napísala na sociálne siete pred pár týždňami a dodala: „Môžem si to dovoliť. Prenájom takéhoto autobusu nie je drahý, okolo 3000 eur. Už kontaktujem zainteresovaných, aby som si ho rezervovala. Bude to najšialenejšia vec, akú som kedy v živote urobila.“ Oslavy si Paola nechala na posledný zápas partenopei proti Sampdorii (2:0). Síce to bolo bez autobusu, ale svoje krivky ukázala. Pre Saulino nie je nahota problém, veď na sociálnej sieti pre dospelých predáva explicitný obsah, ale nahá pred tisíckami fanúšikov ešte nebola.