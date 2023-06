Najprv krst a potom honosná oslava narodenín. Bývalý hokejista Marián Gáborík a jeho manželka Ivana sa najprv v sobotu pochválili krstom mladšej dcérky Leiy a potom prišiel priestor na párty narodenín staršej Belly a aj pokrstenej Leiy.

Bolo to ako z rozprávky. Bella oslavovala v máji 3 roky a mladšia Leia v tom istom čase svoje prvé narodeniny. Pyšní rodičia im vystrojili oslavu, ktorú by im pokojne mohla závidieť aj Dominika Cibulková. „Víkend sme nemohli zavŕšiť krajšie ako touto rozprávkovou oslavou narodenín našich dievčat,“ napísala k záberom z oslavy Ivana Gáborík a ako správna influencerka nezabudla označiť všetkých, ktorí sa podieľali na tomto výnimočnom dni od výzdoby až po koláče. Práve výzdoba bolo to, čo najviac bilo do oči všetkým. Určite to pri tom nebol lacný špás. Gáboríkovci však majú za čo. Veď len Marián zarobil v NHL cez 100 miliónov dolárov pred zdanením a niečo dostali aj za účinkovanie v tanečnej šou Let´s Dance, kde skončili pre bránami veľkého finále. Že s luxusnými oslavami prominentných detí roztrhlo vrece, potvrdili aj pár z Trenčína, veď pozrite si tu ich vo FOTOGALÉRII!