Rok som na to čakala. Schmiedlovej premožiteľka je hladná po pomste

Mladá americká tenistka Coco Gauffová sa po roku znova stretne na grandslamovom turnaji Roland Garros s hráčkou, ktorá ju vlani na parížskej antuke zdolala vo finále.

Vo štvrťfinále dvojhry žien čaká na 19-ročnú svetovú šestku líderka singlového rebríčka WTA Poľka Iga Swiateková, s ktorou prehrala vo všetkých šiestich vzájomných súbojoch. Gauffová však verí, že sa zlepšila a tentoraz môže obhajkyňu prvenstva zdolať.

"Rok som čakala na to, kým sa s ňou na tomto turnaji znova stretnem. Predpokladala som, že k tomu príde. Keď chcem byť najlepšia, musím zdolať najlepšie súperky. Keď sa chcem zlepšiť, musím hrať proti najlepším. Kým nehráte proti tým najlepším, nezistíte, v čom sa máte zlepšiť," vyhlásila Gauffová, ktorá sa Swiatekovej nebojí: "Bola by som zbabelá, keby som sa jej chcela vyhnúť. Myslím si, že som na ňu tentoraz pripravená. Obe sme sa za rok zlepšili. Bude to skvelá bitka pre nás i divákov."

Gauffová doposiaľ neuhrala proti Swiatekovej ani jeden set a štyrikrát od nej dostala "kanára". V tomto roku na seba natrafili v semifinále februárového turnaja WTA v Dubaji. Poľka napriek veľmi priaznivej bilancii neočakáva jednoduchý zápas. "Tohtoročný turnaj je úplne iný. Musím byť pripravená bez ohľadu na to, čo sa stalo vlani," uviedla 22-ročná rodáčka z Varšavy.

Swiatekovej uľahčila postup do štvrťfinále Ukrajinka Lesia Curenková, ktorá v prvom sete za stavu 1:5 vzdala osemfinálový duel, lebo sa necítila dobre. Gauffová prešla v osemfinále cez poslednú slovenskú zástupkyňu na podujatí Annu Karolínu Schmiedlovú.

Ak trojnásobná grandslamová šampiónka Swiateková uspeje aj v repríze vlaňajšieho finále na Roland Garros, v semifinále na ňu čaká víťazka stretnutia medzi siedmou nasadenou Tunisankou Ons Jabeurovou a štrnástou nasadenou Brazílčankou Beatriz Haddadovou Maiovou.