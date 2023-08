Slovensko s ďalším cenným kovom na MS v streľbe: Kovačócy si zabezbečil i miestenku na OH

Slovenský strelec Marián Kovačócy získal na MS v Baku striebornú medailu v trape a zaistil si miestenku na OH 2024 v Paríži. Vo finále obsadil druhé miesto nástrelom 41 bodov. Zlato patrí Chorvátovi Giovannimu Černogorazovi, olympijský šampión z Londýna 2012 zostrelil 44 asfaltových holubov. Bronz vybojoval Kuvajťan Khaled Almudhaf (31).

Kovačócy si už vďaka víťazstvu v kvalifikácii zabezpečil miestenku do Paríža. Tú získali najlepší štyria strelci zo svetového šampionátu, ktorí ešte nemali istý štart na olympiáde. Pre Slovensko ide o piatu streleckú miestenku na budúcoročné olympijské hry.

V šesťčlennom finále figurovali aj Američania William Hinton a Derrick Mein, ktorí mali Paríž zaistený už predtým. Kovačócymu ušiel v kvalifikácii len jeden terč a dosiahol 124 bodov. Prvú pozíciu potvrdil aj v rozstrele a bojoval o prvú individuálnu medailu na MS od roku 2009. Finále začal dvoma chybnými výstrelmi, no napokon získal striebro. "Vážim si druhé miesto i olympijskú miestenku do Paríža. Finále sa od začiatku vyvíjalo zle, ale potom sa to otočilo a s konečným výsledkom som veľmi spokojný. Od zisku mojej poslednej individuálnej medaily na MS v Maribore uplynulo už veľa rokov," uviedol Kovačócy po pretekoch pre oficiálny webový portál Medzinárodnej streleckej federácie (ISSF).

Olympiáda v Paríži bude preňho tretia, doposiaľ štartoval v Riu 2016 a Tokiu 2020. Zo Slovákov majú okrem neho miestenku aj Zuzana Rehák-Štefečeková (trap), Patrik Jány (VzPu 10 m), Vanesa Hocková a Danka Barteková (obe skeet). Vo štvrtkovej kvalifikácii boli aj ďalší Slováci Erik Varga a Adrián Drobný – prvý menovaný obsadil 44. miesto so 119 bodmi. Drobný mal rovnaký nástrel, no na záverečnej položke získal o bod menej a obsadil 49. priečku.