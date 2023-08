Nemala by som s tebou problém! Tak zneli slová krásnej nemeckej atlétky, keď rozprávala o bežeckom závode proti jednému z najlepších futbalistov súčasnosti Erlingovi Haalandovi.

Hviezdny nórsky zakončovateľ je známy svojimi bežeckými a rýchlostnými prednosťami. Keď sa rozbehne, málokto ho zastaví. Aj preto v minulej sezóne nastrieľal neuveriteľných 52 gólov. Jednoducho je ako tank.

Haalandovi namerali najvyššiu dosiahnutú rýchlosť niečo cez 36 kilometrov v hodine. Nemecká atlétka sa však len zasmiala a povedala, že to pre ňu nie je konkurencia. Alica si trúfa na nórskeho vikinga. S týmto nápadom prišla pred pár dňami počas toho, ako poskytovala rozhovory na MS v Budapešti.

Nórsky denník Dagbladet prišiel s otázkou, či by dokázala v behu zdolať futbalistu: "Možno áno, na 400 metrov určite, ťažšie by to bolo na 200 metrov. Bola by som však veľmi rada, keby sa tento závod uskutoční," znela odpoveď nemeckej krásky. VIAC SI POZRITE TU!