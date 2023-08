Na rozlúčkovom zápase s kariérou Mariána Hossu nechýbali ani Zdeno Chára. Aj ten sa pred celým štadiónom poďakoval človeku, bez ktorého by nebol tam, kde je teraz. S otcom Zdenkom sa objímal na ľade.

Cháru seniora odhovárali od toho, aby syna podporoval v hokeji. Nech ho dá radšej na basketbal. Bývalý zápasník však vydržal a dnes je jeho syn jeden z najlepších hokejistov slovenskej histórie. Po exhibičnom zápase s aj on ukázal na ľade trenčianskeho zimáku. Samotný Zdeno si ho vypýtal z publika a on sa musel predierať cez stovky ľudí. Zdeněk Chára oslávil v deň Hossovej rozlúčky 72 rokov. So Zdenovou mamou už nežije. Z druhého vzťahu s partnerkou Evou má dievčatka dvojičky, ktoré majú 7 rokov. Na verejnosti sa už často neukazuje a tak mnohých prekvapilo, ako dnes vyzerá.