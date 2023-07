Spa-Francorchamps - Legendárny okruh so skvelou históriou nepriniesol požadované vzrušenie a pomerne pokojné preteky opäť vyhral Max Verstappen. Druhý skončil jeho kolega Sergio Pérez a pódium uzavrel pilot Ferrari Charles Leclerc.

Štart pretekov priniesol drobnú kolíziu medzi hviezdou šprintu Oscarom Piastrim a pilotom Ferrari Carlosom Sainzom Jr. Obaja si značne poškodili monoposty a preteky sa pre nich predčasne skončili. Piastri to odparkoval hneď v prvom kole a Sainz sa trápil prvú polku pretekov, tak sa Ferrari nakoniec rozhodlo povolať Španiela do boxov. Druhý pilot Ferrari Charles Leclerc štartoval z pole position, no hneď na Kemmel straight ho predbehol Sergio Pérez.

Líder šampionátu mal šikovný štart, po ktorom sa posunul na 4. priečku. Pár kôl bol zaseknutý za dvojicou Leclerc-Hamilton, no najprv sa jednoducho dostal pred Angličana a potom si vychutnal aj Leclerca. Veľkou otázkou bol dážď, ktorý sa postupne približoval k okruhu. Niektorí piloti zariskovali a zotrvali na trati až príliš dlho pretože dážď nakoniec nebol taký drastický. Verstappen sa cca v polovici pretekov dostal pred Péreza a jediným nebezpečným momentom Holanďana bol prejazd zákruty Eau Rouge, kde v jednom kole jemne stratil kontrolu a mohla nasledovať tvrdá havária. V tejto legendárnej zákrute prišiel o život pilot F2 Anthoine Hubert, ktorý tragicky zahynul počas pretekov v roku 2019.

V závere pretekov sa žiadna dráma neudiala a Verstappen suverénne vyhral VC Belgicka. Pre novodobého suveréna to znamenalo 8 víťazstvo v rade a na domácej VC Holandska bude útočiť na rekord v počte víťazstiev za sebou, ktorý drží ex pilot Red Bullu Sebastian Vettel (9).