Košice - Tréner futbalistov ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. nebol po bezgólovej remíze v Košiciach nahnevaný, ale ani spokojný. V 1. kole Niké ligy doprial oddych viacerým hráčom, ktorí potiahli "belasých" k utorňajšiemu víťazstvu v Mostare. Vyzdvihol výkon 18-ročného Nina Marcelliho.

Slovanisti nastúpili na duel v Košiciach v polčase dvojzápasu s Mostarom a tak tréner Weiss nasadil odlišnú zostavu než v Lige majstrov. "Niektorých, ktorí už majú nejaký vek a vydali veľa síl v Mostare, som šetril na utorňajšiu odvetu. Vlado (Weiss ml., pozn.) bol ešte chorý. Tí, ktorí dostali šancu v Košiciach, musia v koncovke ukázať viac. Nebudem ich však menovať, aby sa náhodou niekto neurazil. V uplynulých štyroch zápasoch sme dali góly iba zo štandardiek a penalty," pripomenul kormidelník Slovana.

Počas hráčskej kariéry odohral jednu sezónu (1995/1996) aj v drese Košíc. V sobotu večer bol pri návrate najvyššej súťaže do metropoly východu, hoci v pozícii trénera hosťujúceho tímu: "Rád som sa po dlhých rokoch vrátil do Košíc. Som rád, že Košice znovu hrajú ligu, patria do nej. Upozorňoval som na nováčikovský elán domácich a ľudí, ktorí ich budú hnať za úspechom," konštatoval Weiss, ktorý nemal k výkonu svojich zverencov vážnejšie výhrady, sklamalo ho iba riešenie ofenzívnych akcií. "Nie som nahnevaný, ale ani spokojný." Po stretnutí vyzdvihol výkon 18-ročného slovenského útočníka Nina Marcelliho, ktorý dostal príležitosť v základnej zostave. "Ukázal veľký potenciál, má nesmierny talent. Dovolil si na súpera, bol drzý v útoku. Presne to je dôležité. Keď neobídete hráča, tak sa ťažko presadíte. Verím, že svojou hrou bude tešiť divákov, pretože tí sa chodia pozerať presne na takýchto hráčov."

Marcelli sa dostal do niekoľkých gólových príležitostí, ale ani on neprekonal košického brankára Matúša Kiru. Napokon si na úvod sezóny pripísal 81 odohratých minút. "Cítil som sa dobre, spoluhráči ma podržali. Medzi skúsenými sa hrá dobre. Dúfam, že som túto príležitosť využil. Inak to bol veľmi ťažký zápas, Košice sú v lige po dlhom čase. Bod je pre nás málo. Dúfam, že v utorok budeme po zápase spokojnejší," konštatoval Marcelli.