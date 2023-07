Liverpool - Anglický futbalový klub FC Liverpool rokuje s Parížom St. Germain o zisku Kyliana Mbappeho na ročné hosťovanie. Informovala o tom agentúra DPA odvolávajúca sa na britský denník Daily Mirror.

Mbappe tento týždeň odmietol lukratívnu ponuku saudskoarabského klubu Al-Hilal. Reprezentačný kanonier má platnú zmluvu s PSG do leta budúceho roka, no už dávnejšie vyhlásil, že kontrakt nepredĺži. Mbappe by chcel naplniť zmluvu a presunúť sa do nového klubu ako voľný hráč v roku 2024. Prezident klubu z Parku princov Nasser Al-Khelaifi to však rázne odmieta.

Podľa medializovaných informácii by však 24-ročný útočník mohol posilniť Liverpool, obľúbený klub jeho mamy. "Trochu sme sa rozprávali. Hovoril som s Liverpoolom, pretože je to obľúbený klub mojej mamy, ona Liverpool miluje. Neviem prečo, to sa musíte opýtať jej. Je to dobrý klub a stretli sme sa už pred piatimi rokmi, keď som bol v Monaku," uviedol Mbappe vlani v máji.