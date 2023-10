Šport24.sk Ostatné FOTO Slovenskí športovci tiež prišli voliť: Cibulková ako v obývačke a Tabák vypadávali prsia ×

BRATISLAVA – Slovensko má za sebou parlamentné voľby, ktoré vyhrala strana Smer SSD pred stranou PS. Do volebných miestností si to namierilo množstvo slovenských športovcov, ktorí boli zodpovední a prišli vyjadriť svoj názor, komu dajú dôveru. Posvietili sme si na to, ako reagovali na volebnú noc a tiež na to, v akých outfitoch dorazili do volebných miestností.