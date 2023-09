Zažila to aj Cibulková: Skap na rakovinu, ty sk*rvená sviňa, naložil pomätenec českej tenistke

Nádejná česká tenistka Linda Nosková (18) si v týchto dňoch prechádza peklom. Jeden z tenisových fanúšikov, resp. stávkarov jej po nedávnej prehre na turnaji v Tokiu adresoval oplzlé slová, pri ktorých vám bude rozum stáť.

Rodáčka zo Vsetína patrí k najväčším českým talentom súčasnosti, čoho dôkazom je fakt, že už v osemnástich rokoch figuruje v prvej päťdesiatke svetového rebríčka.

Len tento rok zarobila takmer 600-tisíc eur, jej popularita raketovo stúpa, no mladá tenistka rýchlo zisťuje, že popularita má aj odvrátenú stránku. A práve takouto skúsenosťou sa pred pár dňami podelila s verejnosťou.

Nosková zverejnila na sociálnych sieťach mimoriadne škaredú správu od jedného z tenisových „fanúšikov“, ktorému zrejme kvôli nej nevyšiel stávkový tiket. „Zabi sa ty tupá sk*rvená d*vka. Ukonči svoj sk*rvený život,“ stálo po anglicky v súkromnej správe na sociálnej sieti Instagram. To však ani zďaleka nebolo všetko. „Dostaň rakovinu a skap. Dostaň rakovinu a zomri, ty obézna sk*rvená sviňa,“ opakuje sa viackrát v spomínanej správe adresovanej českej tenistke, ktorá pomäteného autora týchto hanlivých slov zrejme nasrdila prehrou s Anastasiou Pavľučenkovou v 2. kole turnaja WTA v Tokiu.

Nechutné slová zdieľal na sociálnej sieti X (predtým twitter) aj účet The Tennis Letter. „Je to na grc a je smutné, že to je stále bežnejšie. Športovci sa musia s takýto obťažovaním stretávať takmer denne,“ okomentovali správcovia spomínaného účtu hanlivú správu, ktorá pred pár dňami pristála na učte Lindy Noskovej. Tá si z toho až takú ťažkú hlavu nerobila a dotyčného jedinca jednoducho zablokovala.

Počas kariéry si niečím podobným prešla aj naša bývalá tenistka Chantal Škamlová. „Jedni mi prajú rakovinu, ďalší sa mi vyhrážajú tým, že vedia kde bývam a iní pre zmenu útočia na moju rodinu. Sú to ľudia, ktorí sa živia stávkovaním. Podajú si na môj zápas a keď prehrám, tak to nevedia uniesť,“ povedala pre Šport24.sk ešte v roku 2021 Škamlová, ktorá už medzičasom ukončila kariéru. Pár rokov predtým to však zažil aj Martin Kližan, ktorému stávkujúci písali, že ho zabijú s celou rodinou, a Dominike Cibulkovej pre zmenu želali smrť priamo na kurte.