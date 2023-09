Poriadne sa prerátala. Romane Tabák uverilo hneď niekoľko Slovákov, no doplatili na to. Na Tehelnom poli ich čakalo nemilé prekvapenie.

Štvrtok poobede priletela na Slovensko portugalská futbalová reprezentácia. Hviezdami nabitý tím chceli vidieť desiatky fanúšikov, ktoré prišli čakať Ronalda a spol. na bratislavské letisko, no slávnych futbalistov ani len nevidela. Tí totiž z lietadla presadli rovno do autobusu a v sprievode policajtov odišli do hotela.

Druhé nemilé prekvapenie čakalo tých, ktorí zrejme čítali odporúčanie bývalej tenistky na facebooku. Tá zrejme disponovala mylnými informáciami a odporučila fanúšikom niečo, čo sa nezakladalo na pravde. Slováci, ktorí si jej status prečítali a uverili mu, tak „narazili“ a museli byť poriadne naštvaní. Tabák si zrejme uvedomila svoju chybu a status radšej vymazala.