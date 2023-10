Šport24.sk Ostatné Bojové športy FOTO Hviezdny bojovník sa usadil v Bratislave: Za všetko môže KRÁNSA priateľka zo Slovenska ×

BRATISLAVA - Do práce to mal na skok! Americký bojovník Gustavo Lopez (34) sa predstavil divákom počas víkendového podujatia OKTAGON 47, na ktorom však ťahal za kratší koniec proti Benovi Adamiovi. Nebolo by na tom nič výnimočné, keby známa tvar MMA so skúsenosťami z najprestížnejšej organizácie UFC už nebývala niekoľko mesiacov v našom hlavnom meste.