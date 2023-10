Je to výzva, tvrdí. Kuzminová prekvapila celé Slovensko: Vracia sa do súťažného kolotoča

Najúspešnejšia slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová oznámila návrat do súťažného kolotoča. Trojnásobná olympijská víťazka sa predstaví na januárových majstrovstvách Európy v Osrblí. Informoval portál olympic.sk.

Tridsaťdeväťročná Kuzminová predtým oznámila koniec kariéry v októbri 2019. Odvtedy sa venovala práci s mládežou, pracovala v Dukle Banská Bystrica a uplynulé dva roky je aj členka výkonného výboru Slovenského olympijského a športového výboru. Nedávno bežala v štafete olympionikov na Medzinárodnom maratóne mieru v Košiciach a ukázala sa vo veľmi dobrej fyzickej kondícii.

"Bude to náročné, chcem absolvovať sústredenie na súťažné zápolenia, ale nie som pripravená na vytrvalostné preteky. Chcem absolvovať šprinty a pomôcť štafetám. Chcem dokázať, že ani vek nie je prekážkou. Je to pre mňa výzva," informovala v utorok Kuzminová v Banskej Bystrici.

Európsky šampionát v biatlone bude Osrblie hostiť od 24. do 28. januára 2024. Na programe budú vytrvalostné, rýchlostné a stíhacie preteky a miešané štafety. Kuzminová by si v prípade, že by sa jej kontinentálny šampionát v domácom prostredí vydaril, mohla otestovať výkonnosť aj na februárových majstrovstvách sveta v Novom Meste na Morave.

Kuzminová získala počas aktívnej kariéry šesť olympijských medailí, tri zlaté a tri strieborné, raz sa stala majsterkou sveta a vyhrala aj 14 pretekov Svetového pohára. V roku 2009 pri svojom jedinom štarte na ME vyhrala šprint i stíhačku.

"Biatlonoví priaznivci na Slovensku si nič lepšie nemohli priať. Budú si môcť pozrieť na domácich tratiach pretekať takú famóznu športovkyňu a profesionálku akou je Nasťa. Verím, že fanúšikovia prídu v hojnom počte. A aj pre našu novú mladú generáciu to bude veľká motiváciu, že sa postavia v rovnakej kombinéze spolu s takou legendou. Je to veľmi dobrá správa pre slovenský biatlon," povedal prezident Slovenského zväzu biatlonu Peter Vozár pre portál slovenskybiatlon.sk.