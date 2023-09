Šport24.sk Ostatné Biatlon Hniezdočko dýchajúce luxusom. Bátovská Fialková ukázala vysnívaný dom: Wau, Paja, to je vila! ×

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Kvôli tehotenstvu prerušila biatlonovú kariéru, no nenudí sa. Paulínu Bátovskú Fialkovú zamestnáva stavba domu, ktorý síce ešte nestojí, no fanúšikom ukázala, ako to v ňom bude vyzerať. A stojí to za to.