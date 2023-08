Čcheng-tu - Slovenská atlétka Viktória Forsterová získala striebornú medailu v behu na 100 metrov na 31. Svetových univerzitných hrách FISU 2021 v čínskom meste Čcheng-tu. Vo finále dosiahla druhý najlepší čas svojej kariéry 11,34 s.

Forsterová rozhodla o zisku medaily v druhej polovici stovky, keď sa dravým záverom pretlačila zo štvrtej pozície na druhú. Potvrdila "papierové" predpoklady, keďže mala na konte z finalistiek tretí najlepší osobný rekord (11,26). Medailové ambície naznačila už v semifinále, v ktorom dosiahla druhý najlepší čas 11,37 s.

"Konečne sme prelomili smolu z predchádzajúcich vrcholných podujatí. Viktórrii sa vrátilo všetko, čo dáva do svojej atletickej prípravy. Čakala som raketový štart, ktorý Viktórii naozaj vychádza. Dnes to nebolo celkom ono, ale fantastickým záverom to napokon dala a má vytúženú medailu. Priznám sa, že sme si na štadión vzali aj slávnostnú teplákovú súpravu pre ceremoniály, preto musela v závere zamakať, aby ju mohla využiť," povedal trénerka Katarína Adlerová pre atletika.sk.

Pre Slovensko to bola jubilejná 10. atletická univerziádna medaila (bilancia 1–7–2), prvá po šiestich rokoch, keď Ján Volko získal na Taiwane striebro na 200 m. Forsterová (ŠK ŠOG Nitra) dosiahla prvý cenný kov na vrcholnom atletickom podujatí, doposiaľ bola najlepšie štvrtá na 100 m EYOF 2019 v Baku a piata na 100 m na juniorských MS 2021 v Nairobi.