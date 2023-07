Slovenská atlétka Viktória Forsterová po 55 rokoch vylepšila slovenský rekord v behu na 100 metrov. O pár minút neskôr vyrovnala svoj vlastný národný rekord i v behu cez prekážky.

Na 58. ročníku atletického mítingu P-T-S v Banskej Bystrici dosiahla vo štvrtok čas 11,26 s a skončila tretia. Zvíťazila Jamajčanka Shashalee Forbesová, ktorá na banskobystrických Štiavničkách, kde sa podujatie konalo premiérovo, dosiahla výkon 11,10. Predchádzajúci slovenský rekord držala ešte od mexickej olympiády v roku 1968 Eva Glesková a mal hodnotu 11,29. Forsterová sa pritom v prebiehajúcej sezóne viac zameriava na 100 m prek. a v tejto disciplíne sa jej podarilo o pár desiatok minút neskôr vyrovnať svoj vlastný národný rekord, keď dobehla druhá za 12,82 s. Triumfovala Američanka Amber Hughesová časom 12,68 s. "Neskutočné emócie. Ďakujem všetkým, čo dnes prišli. Stovka bola naozaj super," tešila sa Forsterová priamo na štadióne po dobehu stovky.

Najkratší šprint mužov vyhral Ján Volko. Štvrtý muž z minuloročných ME si vylepšil sezónne maximum na 10,21 s. "Štart nebol úplne ideálny. Záver bol a to je dôležité. Štart sa dá ešte dotrénovať a verím, že raz vyjde všetko ako má a bude to na vrcholnom podujatí. Pre mňa je veľká česť tu bežať. Teším sa, že máme takýto štadión," povedal najrýchlejší slovenský šprintér.